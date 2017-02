Judas Priest: “non abbiamo fretta di far uscire il nuovo album”, parola di Rob Halford

In una recente intervista, Rob Halford, frontman dei Judad Priest, ha aggiornato i fan sull’andamento dei lavori per il nuovo album di studio della band.

I Judas Priest sarebbero infatti ufficialmente impegnati con la creazione del disco, ma non avrebbero alcuna fretta di farlo uscire.

Ecco quanto dichiarato da Halford:

“Tutto sta andando alla grande, siamo davvero emozionati di poter lavorare a del nuovo materiale.

Come sapete, quando siamo in giro a suonare non lo facciamo solo per vedere i nostri meravigliosi fan, ma anche per mostrare cosa stiamo facendo. Ed è quello che sta succedendo adesso – stiamo lavorando duramente e tutto sta venendo fuori davvero bene.

Però non abbiamo nessuna fretta. Non c’è fretta, stiamo davvero bene, siamo felici e sicuri di noi, siamo molto emozionati. Stiamo lavorando con l’etichetta e con i promoter e dietro le quinte stanno accadendo molte cose.

Quando faremo qualcosa, vogliamo che sia ben programmata, vogliamo essere certi che tutti ne saranno felici. Per cui, man mano che le cose prendono forma, vi faremo sapere.”