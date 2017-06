Il cantante Josh Todd e Stevie Dacanay, chitarrista dei Buckcherry, hanno unito le loro forze in un nuovo progetto, chiamato Josh Todd & The Conflict. La band pubblicherà il debut album, intitolato “Year Of The Tiger“, il prossimo 15 settembre per Century Media Records. Il video ufficiale della title track è ora disponibile online.

Questo l’artwork di copertina dell’album.