Jorn Lande: il video della cover di “Rainbow In The Dark”

Jorn Lande ha pubblicato lo scorso giugno tramite Frontiers Music il suo ultimo disco solista, intitolato “Heavy Rock Radio” (la recensione). Un nuovo video tratto dal full length e relativo alla cover di “Rainbow In The Dark” di Dio è ora disponibile online.

Questa la tracklist di “Heavy Rock Radio”:

01. I Know There’s Something Going On

02. Running Up That Hill

03. Rev On The Red Line

04. You’re The Voice

05. Live To Win

06. Don’t Stop Believin’

07. Killer Queen

08. Hotel California

09. Rainbow In The Dark

10. The Final Frontier

11. Stormbringer

12. Die Young