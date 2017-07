John Sykes: nuove informazioni sul suo disco solista

Arrivano poco a poco nuove informazioni su “Sy-Ops“, il nuovo disco solista di John Sykes, che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno. Anche se i punti interrogativi sono ancora parecchi, è stato infatti pubblicato un abbozzo di tracklist e un’immagine dell’artwork di copertina. Questi dovrebbero essere i titoli dei brani:

01. Dawning Of A Brand New Day

02. Believe In Yourself

03. My Guitar

04. Out Alive

05. Jammin’

06. Six String Gun

07. Howlin’ N’ Moanin’

08. Slave

09. Who Are You

10. Gates Of Hell

John Sykes, che oggi ha 57 anni e ha militato in band quali Thin Lizzy, Whitesnake, Blue Murder e Tygers Of Pan Tang, non pubblica un disco solista da ben 17 anni, e che la pubblicazione di “Sy-Ops” era stata rimandata dopo la morte del manager di Sykes, avvenuta tre anni fa.

Questo l’artwork di copertina.