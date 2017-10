Jesper Strömblad: “Gli In Flames dovrebbero cambiare nome”

Jesper Strömblad, ex chitarrista degli In Flames e attualmente in forze nei Cyhra, ha espresso un interessante punto di vista sulla sua ex band nel corso di una recente intervista. Il chitarrista ha affermato infatti che a suo parere la band dovrebbe cambiare il proprio nome, in modo da dare maggiore coerenza al percorso musicale attuale, dopo che gli era stata chiesta un’opinione sull’ultimo album pubblicato dagli In Flames:

Ad essere onesto, credo che gli In Flames dovrebberoo cambiare nome, perchè c’è una grandissima differenza rispetto all’inizio. Ma se questo è il modo in cui vogliono agire ore, bene. E se sono contenti per i loro nuovi componenti, gli auguro buona fortuna. Sono tutti al posto giusto. Con questo non voglio dire che “Battles” faccia schifo, non ho detto questo. E’ solo che è molto…si sono evoluti così tanto e in una direzione così diversa.