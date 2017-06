Jag Panzer: i dettagli del nuovo album “The Deviant Chord”

I Jag Panzer, storica formazione metal a stelle e strisce, hanno annunciato la pubblicazione del loro nuovo album intitolato “The Deviant Chord“. Il full length vedrà la luce il prossimo 29 di settembre per SPV/Steamhammer.

A proposito della release, il chitarrista Mark Briody ha commentato:

Questo è stato il primo album nel quale abbiamo realizzato più di una versione demo per le varie canzoni. Ciascuno di noi quindi si è sentito maggiormente coinvolto nelle varie fasi del processo di composizione. Ogni membro di una band ha il diritto di vedere come un brano si sviluppa e si modifica col passare del tempo. Tutto ciò è molto emozionante per noi così come è molto emozionante distribuire ‘The Deviant Chord’ al mondo intero.

Di seguito la tracklist del disco:

01. Born Of The Flame

02. Far Beyond All Fear

03. The Deviant Chord

04. Blacklist

05. Foggy Dew

06. Divine Intervention

07. Long Awaited Kiss

08. Salacious Behavior

09. Fire Of Our Spirit

10. Dare

L’artwork di copertina è stato realizzato dall’artista serbo Dusan Markovic. Sempre Briody ha aggiunto: