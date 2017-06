Jack Russell’s Great White: il nuovo album acustico “Once Acoustically Bitten” in uscita a luglio

I Jack Russell’s Great White hanno intenzione di festeggiare il 30° anniversario dell’album “Once Bitten” in maniera speciale: la band di Jack Russell pubblicherà il prossimo 14 luglio un album acustico intitolato “Once Acoustically Bitten”, ovvero un tributo in chiave acustica del loro maggiore successo commerciale “Once Bitten“.

Jack Russell, in una recente intervista, ha dichiarato:

‘Once Bitten’, dal mio punto di vista, è l’album che ha permesso alla band di occupare lo spazio musicale che da sempre è stato suo. Il nostro primo album era in un certo senso simile ai Judas Priest; il secondo era pieno zeppo di tastiere. ‘Once Bitten’ ha centrato il bersaglio e sapevamo che quel sound era il nostro marchio di fabbrica. Questo nuovo album acustico è un omaggio a trent’anni di musica, in particolare, al nostro primo album di platino. Dopo trent’anni siamo ancora qui e siamo ancora capaci cantare e suonare per i nostri fan. E’ incredibile.

I Jack Russell’s Great White inizieranno anche tour negli Stati Uniti a breve durante il quale eseguiranno brani dall’album “Once Bitten“. Restiamo in attesa di maggiori informazioni relative alla nuova release.