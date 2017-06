I fan degli Iron Maiden possono stare tranquilli: i loro idoli non hanno intenzione di ritirarsi al termine del tour collegato al disco “The Book Of Souls”. A blindare il futuro della band ecco arrivare Dave Murray in una intervista concessa al The Press-Enterprise.

Non ci fermeremo dopo questo tour, non è affatto l’ultimo. Lo finiremo e ci stiamo davvero divertendo molto. Dopo ci sarà certo del tempo libero per tutti noi e di sicuro nel 2018 ci saranno delle sorprese.