Invidia: il video ufficiale di “Feed The Fire”

Gli Invidia, la band formata da alcuni membri di Five Finger Death Punch, In This Moment e Skinlab, pubblicheranno il loro nuovo album, intitolato “As The Sun Sleeps“, il prossimo 31 marzo per SPV. Un’anticipazione dal full length, il brano “Feed The Fire” e il relativo video ufficiale, è ora disponibile online sul sito ufficiale dell’etichetta.

Questa sarà la tracklist di “As The Sun Sleeps”:

01. Now Or Never

02. Making My Amends

03. Feed The Fire

04. Rotten

05. Marching Dead

06. Smell The Kill

07. Til Death

08. Step Up

09. Truth In The Sky

10. The Other Side

11. As The Sun Sleeps

Questo invece sarà l’artwork di copertina.