Infernal Angels: il video di “Belial: The Deceiver”

Gli Infernal Angels hanno rilasciato online il video di “Belial: The Deceiver“, brano contenuto nel nuovo album “Ars Goetia“, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 20 Gennaio tramite My Kingdom Music. La nuova release sarà disponibile in formato fisico e digitale.

Il video di “Belial: The Deceiver” è stato realizzato e diretto da Andrea Mandozzi e Apsychos:

Ricordiamo di seguito tracklist e artwork di ““:

01. Amdusias: The Sound Of Hell

02. Vine: Destroyer Of The World

03. Asmoday: The Impure Archangel

04. Purson: Matter And Spirit

05. Bael: The Fire Devour Their Flesh

06. Paimon: The Secret Of Mind

07. Balam: Under Light And Torment

08. Zagan: The Alchemist

09. Belial: The Deceiver

10. Beleth: Lord Of Chaos And Spirals