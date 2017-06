In This Moment: il lyric video del brano “Roots”

Continuano le anticipazioni dal prossimo album degli In This Moment, che si intitolerà “Ritual” e sarà pubblicato il prossimo 21 luglio tramite Atlantic Records e Roadrunner Records. Oggi tocca al brano “Roots” e al relativo lyric video.

Il nuovo disco conterrà anche una cover di “In The Air Tonight” di Phil Collins. Nella canzone “Black Wedding“, la vocalist della band, Maria Brink, duetterà invece con Rob Halford.

Di seguito la tracklist e l’artwork di “Ritual“:

01. Salvation

02. Oh Lord

03. Black Wedding (feat. Rob Halford)

04. In The Air Tonight (Phil Collins cover)

05. Joan of Arc

06. River of Fire

07. Witching Hour

08. Twin Flames

09. Half God Half Devil

10. No Me Importa

11. Roots

12. Lay Your Gun Down