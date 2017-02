In Flames: diffuso l’audio del brano “Here Until Forever”

Gli In Flames hanno diffuso l’audio di “Here Until Forever“, brano estratto dal loro ultimo lavoro, “Battles” [questa la nostra recensione]. L’ascolto in streaming è disponibile di seguito. Ricordiamo che gli In Flames sono impegnati nel loro nuovo tour europeo, dal nome di “In Our Room – An Evening with In Flames, e i fan italiani potranno ammirarli dal vivo il prossimo 27 marzo al Teatro del Verme a Milano.