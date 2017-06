Gli Hexx, storica band power thrash statunitense, pubblicheranno il loro nuovo album intitolato “Wrath Of The Reaper” il prossimo 15 settembre per High Roller Records. Il platter è stato prodotto da Bart Gabriel (Crystal Viper, Burning Starr), registrato e mixato da Tim Narducci (Forbidden, Militia) e masterizzato da Patrick W. Engel (Destruction, Agent Steel).

Allo stato attuale siamo in possesso dell’artwork di copertina realizzato da Roberto Toderico (Sinister, Asphyx, Tygers Of Pan Tang).