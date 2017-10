Helloween: problemi alla voce per Michael Kiske

Partito lo scorso 19 ottobre da Monterrey, il Pumpkins United Tour degli Helloween potrebbe già subire una battuta d’arresto temporanea a causa di problemi alla voce sorti per Michael Kiske. Ecco il testo del messaggio con cui la band ha informato i fan di questa spiacevole novità:

Problemi di salute per Michael Kiske!

Dobbiamo annunciare con dispiacere che Michael Kiske ha problemi di voce, causati dal nostro faticoso programma di viaggio. Ha dato il meglio per i primi due concerti in Messico, ma dopo avere consultato un medico, gli è stato detto che la sua voce ha bisogno di riposo. Abbiamo pensato di cancellare il concerto di domani [cioè oggi, ndr] a San Jose, in Costa Rica, ma gli Helloween, e soprattutto Michael, non vogliono recare un dispiacere ai fan. Sappiamo che molti di voi hanno atteso questo momento per molto tempo e hanno fatto molti sacrifici per partecipare al nostro shop! Coon questo pensiero in mente, abbiamo deciso di accorciare la setlist in modo da poter continuare il tour. Michael desidera con tutto il cuore partecipare per i nostri an di San Jose, ma sfortunatamente la sua partecipazione dipenderà dal parere medico di domani. Grazie per la vostra comprensione!