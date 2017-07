Hell In The Club: il nuovo brano “I Wanna Swing Like Peter Parker”

I rocker italiani Hell In The Club hanno reso disponibile in streaming il nuovo brano “I Wanna Swing Like Peter Parker”, anticipazione del prossimo album della band, che si intitolerà “See You On The Dark Side” e verrà pubblicato il 15 Settembre per Frontiers Music Srl.

Ricordiamo di seguito la tracklist el’artwork della release:

1. We Are On Fire

2. The Phantom Punch

3. Little Toy Soldier

4. I Wanna Swing Like Peter Parker

5. Houston, We’ve Got No Money

6. A Melody, A Memory

7. Showtime

8. The Misfit

9. Withered In Venice

10. Bite Of The Tongue

11. A Crowded Room