Heavy Metal Night: i dettagli dell’edizione 2017

Torna anche per il 2017 la Heavy Metal Night, affermato festival del Centro Italia giunto ormai alla sua decima edizione. Da sempre collocato nella location del Camping Villa Elena a Villa Rosa di Martinsicuro (TE), la Heavy Metal Night ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’heavy metal classico e per le band italiane.

Questi i primi nomi annunciati per l’edizione 2017, in programma sabato 16 settembre:

QUARTZ

SABOTAGE

VANEXA

WITCHUNTER

SIGN OF THE JACKAL

STONEWALL

Ingresso libero

Inizio concerti ore 16.00