Headcat: in arrivo il singolo “Born To Lose, Live To Win”

Tornano in scena gli Headcat, progetto parallelo nato nel 199 dall’unione tra Lemmy, Slim Jim Phantom degli Stray Cats e il chitarrista rockabilly Danny B. Harvey. Dopo la scomparsa di Lemmy, la band era stata “congelata” per rispetto al compagno scomparso, ma ora gli Headcat tornano in azione con David Vincent al basso e voce. Venerdi 23 giugno la band pubblicherà un singolo tributo a Lemmy, intitolato “Born To Lose, Live To Win“, in versione digitale e su 7” in edizione limitata a 300 copie. Il singolo sarà in vendita nei luoghi dove la band si esibirà questa estate, compreso il Wacken Open Air, dove la band ha in programma due esibizioni. Il secondo brano compreso nel singolo si intitola “(This Train Is Going) Straight To Hell“.