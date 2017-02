Havok: il nuovo brano “Ingsoc”

Gli Havok hanno reso disponibile in streaming il nuovo brano “Ingsoc”, contenuto nel prossimo album della band dal titolo “Conformicide”, in uscita il 10 marzo per Century Media Records.

“1984 è ambientato in un inferno socialista in perpetuo stato di guerra, con una forte propaganda governativa e un enorme gap tra ricchi e poveri, in cui il ‘Grande Fratello’ spia ogni cittadino. Sembra che Orwell non sia stato solo un romanziere, ma anche un profeta; ‘Ingsoc’, questo il nome dello stato totalitario del libro, è diventato reale. La libertà è schiavitù. L’ignoranza è forza.”

Come precisato dalla band,è ispirato a, romanzo distopico di

Ricordiamo di seguito la tracklist e l’artwork di “Conformicide”:

01. F.P.C.

02. Hang ‘Em High

03. Dogmaniacal

04. Intention To Deceive

05. Ingsoc

06. Masterplan

07. Peace Is In Pieces

08. Claiming Certainty

09. Wake Up

10. Circling The Drain