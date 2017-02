Hatebreed: una data live in Italia ad aprile

Comunicato stampa:

Hub Music Factory è lieta di annunciare il ritorno in Italia degli Hatebreed!

La band, tra le solide istituzioni della scena heavy e metalcore, continua il tour che porta sui palchi d’oltreoceano l’ultimo album “The Concrete Confessional”, uscito lo scorso 13 maggio per Nuclear Blast e prodotto da Chris “Zeuss” Harris (Rob Zombie, Soulfly).

Il tour “The European Confessional Part I” farà un’UNICA TAPPA ITALIANA:

Venerdì 21 aprile 2017 | Zona Roveri Music Factory | Bologna

Special guests: Dying Fetus

Prevendite disponibili a partire da giovedì 08 febbraio alle ore 10.00 sui circuiti Ticketone, Vivaticket e Boxol.

