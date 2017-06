Hardcore Superstar e Fozzy: annunciata la location della data live di Roma

Comunicato Stampa Hub Music Factory

10 NOVEMBRE 2017 • LIVE MUSIC CLUB • TREZZO SULL’ADDA (MI)

11 NOVEMBRE 2017 • NEW AGE CLUB • RONCADE (TV)

12 NOVEMBRE 2017 • KIMERA ROCK • ORION • ROMA

Confermiamo che la data che vedrà assieme Hardcore Superstar e Fozzy in occasione del Kimera Rock, il 12 novembre 2017, si svolgerà all’Orion Club di Roma!

Le due band saranno in tour accompagnati dai guests The Last Band e Madame Mayhem, e si esibiranno in Italia per ben tre date, il prossimo 10 novembre al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI), l’11 novembre al New Age Club di Roncade (TV) e il 12 novembre in occasione del Kimera Rock, presso l’Orion di Roma.

Gli Hardcore Superstar, padri dello street metal, sono una delle band svedesi più apprezzate nello scenario metal/rock europeo; sono stati i primi che negli anni ’90 hanno avuto il coraggio di unire due generi all’epoca in totale contrapposizione, lo sleaze rock e il thrash metal, il primo più melodico e accattivante, il secondo più duro ed aggressivo. Sembrava non potesse essere possibile e invece il risultato è stato un marchio di fabbrica inconfondibile che ha portato gli Hardcore Superstar a percorrere una lunga strada costellata di successi e tour in tutto il mondo. Dalla loro genesi fino ai giorni nostri la band ha infatti sfornato più di dieci album in studio, un’infinità di singoli di cui molti hanno scalato le classifiche svedesi fino ad arrivare al #1: dal successo dei primissimi esordi “Someone Special” (1998) fino a “We Don’t Celebrate Sundays” e “Wild Boys” (2005), “Last Call For Alcohol” (2014) e “Don’t Mean Shit” (2015), la lista sarebbe davvero lunga. La band è stata sempre produttiva negli anni, con una breve pausa e alcuni cambi di formazione fino a giungere alla stabilità attuale con Jocke Berg alla voce, Vic Zino alla chitarra, Martin Sandvik al basso e Adde Andreasson alla batteria.

Il 2017 sarà un anno di grandi novità, come ha annunciato la band lo scorso febbraio sui propri canali social “il nuovo album è a buon punto, stiamo scrivendo uno split record che spacca! Non vediamo l’ora di farvi sentire quello che vi abbiamo preparato…”.

L’album sarà pubblicato agli inizi del 2018 tramite GAIN/Sony Music.

I Fozzy hanno sempre avuto un unico obiettivo, sin dagli esordi del progetto: divertirsi. Quella che inizialmente era la cover band con cui il chitarrista Rich Ward si divertiva a suonare nel week-end, è poi diventato un gruppo dal successo internazionale con un frontman davvero forte…in tutti i sensi! Icona della band è infatti il cantante Chris Jericho, celebrità del Wrestling che ha stupito i suoi fan dimostrando, oltre alle doti di wrestler, un incredibile talento vocale. Ward e Jericho sono dei veri entertainers ma è con l’unione ai musicisti Frank Fontsere (batteria), Billy Grey (chitarra) e Paul Di Leo (basso) che scatta la scintilla che permette alla band di distinguersi dalla massa. La band pubblicherà un nuovo album “Judas” il prossimo settembre; Jericho afferma che questo sarà l’album più potente della band, nonché un disco davvero essenziale

“se fossimo nel 1988, quando c’erano album come Hysteria o Appetite for Destruction – con quattro, cinque, sei singoli – questo album avrebbe il potenziale per questo”. Il singolo “Judas” che anticipa il disco ha raggiunto in poche settimane ben 4 milioni di visualizzazioni.

The Last Band, compaesani degli Hardcore Superstar, anch’essi di Goteborg assieme alla solista di Manhattan Madame Mayhem, apriranno le incredibili serate che vi aspetteranno il prossimo novembre.

Di seguito i dettagli degli show:

HARDCORE SUPERSTAR + FOZZY

guests THE LAST BAND + MADAME MAYHEM

10 novembre 2017

Live Music Club | Trezzo sull’Adda (MI)

Prevendite 25,00€ + ddp

Biglietti in cassa 30,00 €

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone e Mailticket.

11 novembre 2017

New Age Club | Roncade (TV

Prevendite 25,00€ + ddp

Biglietti in cassa 30,00 €

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone e Mailticket.

12 novembre 2017

Kimera Rock | Orion | Roma

Prevendite 25,00€ + ddp

Biglietti in cassa 30,00 €

Prevendite disponibili sui circuiti ITicket, Do It Yourself e CiaoTiket