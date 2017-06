Hardcore Superstar: a breve le registrazioni del nuovo album

Novità per quanto riguarda gli Hardcore Superstar. Il cantante della band, Jocke Berg, ha dichiarato nel corso di una recennte intervista che la band entrerà in studio a breve per registrare un nuovo album:

Sì, i brani sono scritti e inizieremo a registrare il nuovo album alla fine dell’estate.

Berg ha anche aggiunto qualche piccola anticipazione riguardo allo stile del nuovo lavoro:

Un album con cui si potrà bere e fare festa, e ci sarà naturalmente un nuovo lato degli HCSS che non avete mai sentito prima.

Ricordiamo che gli Hardcore Superstar torneranno in Italia per tre date il prossimo novembre nel loro tour da co-headliner con i Fozzy:

10 novembre 2017

Live Music Club | Trezzo sull’Adda (MI)

11 novembre 2017

New Age Club | Roncade (TV)

12 novembre 2017

Kimera Rock Night | Location tba