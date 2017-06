Hansen & Friends: i live video di “I Want Out” e “Future World” dal Wacken 2016

In occasione dell’edizione 2016 del Wacken Open Air, Kai Hansen si è esibito con la Hansen & Friends, una vera all star band composta da Alex Dietz al basso (Heaven Shall Burn), Eike Freese alla chitarra (Dark Age), Michael Ehré (Gamma Ray) alla batteria, Corvin Bahn alle tastiere (Crystal Breed) e Clémentine Delauney (Visions Of Atlantis) e Frank Beck (Gamma Ray) alla voce.

Hansen è poi stato raggiunto sul palco da Michael Kiske per eseguire alcuni grandi classici degli Helloween.

L’intera performance è stata registrata e pubblicata nel CD/DVD “Hansen & Friends – Thank You Wacken Live”, uscito lo scorso 23 Giugno.

Di seguito è possibile vedere i live video di “I Want Out” e “Future World”

Di seguito la tracklist e l’artwork di

“Born Free”

“Ride The Sky” (Hellowen cover)

“Contract Song”

“Victim Of Fate” (Hellowen cover)

“Enemies Of Fun”

“Fire & Ice”

“Burning Bridges”

“Follow The Sun”

“I Want Out” (Hellowen cover)

“Future World” (Hellowen cover)

“All Or Nothing”

“Save Us” (Hellowen cover)