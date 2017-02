Hammerfall: il video ufficiale di “Dethrone And Defy”

Continua la serie di video pubblicati dagli Hammerfall a seguito dell’uscita, lo scorso novembre, del nuovo album “Built To Last“. Questa volta il brano accompagnato dal nuovo video è “Dethrone And Defy“, quarta traccia del full length, e contiene immagini girate dal vivo in quattro differenti show del Built To Tour 2017.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

01. Bring It!

02. Hammer High

03. The Sacred Vow

04. Dethrone And Defy

05. Twilight Princess

06. Stormbreaker

07. Built To Last

08. The Star Of Home

09. New Breed

10. Second To None