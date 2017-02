Haken: online il trailer del tour celebrativo; le ristampe di “Aquarius” e “Visions”

I progressive metallers Haken hanno reso disponibile online il trailer del loro tour celebrativo. Per festeggiare i 10 anni di carriera la band ha deciso di intraprendere un tour in compagnia di The Algorithm e Next To None che, ricordiamo, passerà anche dall’Italia per un unica data che si terrà il prossimo 3 aprile allo Zona Roveri di Bologna.

Gli, inoltre, ristamperanno proprio domani i loro primi due album “” e “” in versione 2CD digipack e per la prima volta anche in vinile in edizione limitata con copertina apribile. I due full lenght sono stati ri-registrati da(Devin Townsend Project, Between the Buried & Me).

In anteprima, la versione ri-registrata di “” da ““:

Di seguito il flyer del tour: