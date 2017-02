H.E.A.T.: presto le registrazioni del nuovo album

I rocker svedesi H.E.A.T. inizieranno nel mese di marzo le registrazioni del loro nuovo album, ancora senza titolo, che dovrebbe essere pubblicato nel corso del 2017. Il nuovo full length sarà il successore del fortunato “Tearing Down The Walls” (la recensione) e sarà registrato in Thailandia sempre insieme allo storico produttore Tobias Lindell (Europe, Hardcore Superstar, Avatar etc).