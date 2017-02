Guns ‘N Roses: Angus Young(AC/DC) si unisce ad Axl Rose & soci durante lo show di Sydney

Angus Young, mitico chitarrista degli AC/DC, ha fatto la sua comparsa durante lo show dei Guns N’ Roses tenutosi a Sydney lo scorso 10 Febbraio. Young ha suonato insiema ai Guns “Whole Lotta Rosie” e “Riff Raff“.

Axl Rose ha presentato così l’ospite speciale:

É giunto il momento di far venire fuori un nostro grande amico: signore e signori eccoa voi Angus Young! Ehi, c’è qualcosa qui che non si è mai vista… non ha la sua solita uniforme scolastica, ma ci sono io che indosso in suo onore una giacca da uniforme di scuola!