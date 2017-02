Guns ‘N Roses: Angus Young li accoglie in aeroporto in Australia

Il Not In This Lifetime Tour dei Guns ‘N Roses, che è già un tour da record per i dati di vendita e di guadagni, sta diventando anche occasione per quelli che potrebbero essere momenti molto significativi per il rock di quest’anno. La band si trova ora a Sydney, per le ultime date australiane del tour, con due show programmati per domani e sabato allo ANZ Stadium, e ad accoglierli ieri al loro arrivo nella città australiana si è presentato nientemeno che Angus Young degli AC/DC. Le modalità dell’incontro sono state descritte da Duff McKagan su Twitter; mentre la band si stava accingendo a scendere dall’aereo che li aveva portati a Sydney, lo staff dell’aeroporto ha richiesto di attendere a bordo del velivolo a causa di un controllo. In realtà, l’addetto al controllo non era altri che Angus Young, vestito da addetto aeroportuale, che ha voluto accogliere personalmente i Guns ‘n Roses nella città.

Le voci di corridoio dopo un’accoglienza del genere parlano anche della possibilità che Angus Young salga sul palco insieme ai Guns per suonare qualche brano insieme, come già successo lo scorso aprile al Cooachella Fwstival. Staremo a vedere.