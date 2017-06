Grave Pleasures: in arrivo il nuovo album, “Motherblood”

I finlandesi Grave Pleasures hanno firmato di recente un contratto discotgrafico con l’etichetta Century Media Records. Il nuovo album della band, intitolato “Motherblood” e secondo lavoro in studio della band, sarà pubblicato in autunno. Il lavoro viene definito come un disco di post-punk apocalittico e la dea Kali, raffigurata nell’artwork di copertina, è il simbolo della paura del nucleare e di un futuro apocalittico.