Graham Bonnet Band: il live video di “Stand In Line”

Frontiers Music Srl ha diffuso online un nuovo live video; si tratta della performance di “Stand In Line”, brano contenuto nel nuovo live album della Graham Boonet Band dal titolo “Live…Here Comes The Night“, in uscita il prossimo 7 luglio.

Le registrazioni sono state effettuate presso il Live Club di Trezzo sull’Adda in occasione della terza edizione del Frontiers Rock Festival, tenutasi il 24 aprile 2016.

Ricordiamo di seguito tracklist e artwork di copertina del live:

CD

1. Eyes Of The World

2. All Night Long

3. S.O.S.

4. Stand In Line

5. God Blessed Video

6. Will You Be Home Tonight

7. Jet To Jet

8. Night Games

9. Suffer Me

10. Dancer

11. Desert Song

12. Island In The Sun

13. Since You Been Gone

14. Assault Attack

15. Lost In Hollywood

16. Eyes Of The World

DVD/Blu-Ray

1. All Night Long

2. S.O.S.

3. Stand In Line

4. God Blessed Video

5. Will You Be Home Tonight

6. Jet To Jet

7. Night Games

8. Suffer Me

9. Dancer

10. Desert Song

11. Island In The Sun

12. Since You Been Gone

13. Assault Attack

14. Lost In Hollywood