Gotthard: il video ufficiale di “Miss Me”

Gli hard rocker svizzeri Gotthard hanno reso disponibile online il loro nuovo video ufficiale, relativo al brano “Miss Me“. Il pezzo è un estratto dall’ultimo album della band, intitolato “Silver” (la recensione) e pubblicato lo scorso gennaio.

Ricordiamo la tracklist di “Silver”:

01. Silver River

02. Electrified

03. Stay with me

04. Beautiful

05. Everything inside

06. Reason fot this

07. Not fooling anyone

08. Miss me

09. Tequila symphony no. 5

10. Why

11. Only love is real

12. My oh my

13. Blame on me

14. Walk on (Bonus Track)

15. Customized lovin’ (Bonus Track)