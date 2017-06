Ghost: Papa Emeritus svelerà la sua identità per la prima volta in un programma radio svedese

L’identità di Papa Emeritus, l’enigmatico frontman dei Ghost, non è un mistero ormai da tempo, quando i ben informati hanno messo insieme alcuni indizi che puntano dritto dritto nella direzione del vocalist svedese Tobias Forge.

Il prossimo 17 Agosto, però, Papa Emeritus svelerà per la prima volta in via ufficiale la sua identità, durante l’apparizione in un noto programma radiofonico svedese, “Sommar i P1”: durante lo show, l’ospite di turno si racconta apertamente, oltre a scegliere personalmente i brani che vengono mandati in onda.

Ecco quanto dichiarato da Forge a proposito della sua partecipazione al programma: