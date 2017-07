GGM – Precious Time: nuovo progetto musicale con Bobby Kimball, Steve Porcaro ed altri

Comunicato Stampa

GGM Studios, FM Music e Volcano Records & Promotion sono orgogliosi di presentare GGM – Precious Time, nuovo progetto discografico inaugurato con due brani scritti dal chitarrista Marco Ferrari che per l’occasione ha coinvolto uno straordinario gruppo di grandi artisti internazionali, ad anticipare l’uscita di un disco che si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati di rock e buona musica. Tra le star internazionali che hanno dato il loro contributo al progetto ci sono Steve Porcaro, Leland Sklar, Bobby Kimball, Shannon Forrest, Scott Page, Fabrizio Grossi, Alessandro Del Vecchio e Wes Little. La produzione è stata curata tra gli Stati Uniti e l’Italia dove sono state realizzate le registrazioni vocali di Bobby Kimball presso i DD Studios di Serravalle Sesia, ed i mix finali del progetto opera dell’infaticabile Alessandro Del Vecchio presso gli studi Ivorytears Music Works di Somma Lombarda.

Dal 10 luglio “Precious Time” e “Thank You – Grazie” sono in vendita su tutti i digital store, Itunes, Amazon, Google Play e CDBaby mentre è possibile acquistare il disco in copia fisica realizzato in un’esclusiva edizione limitata contenente i due singoli, attraverso i siti www.ggmproject.com, www.ggmstudios.com e http://www.volcanopromotion.com/.