Foo Fighters: un ospite pop nel nuovo album

Da pochi giorni è stata annunciata l’uscita di “Concrete And Gold“, nuovo album dei Foo Fighters, prevista per il prossimo 15 settembre. Quello che però non era stato detto è che il nuovo full length comprenderà anche un ospite speciale, di cui non si conosce ancora il nome, ma che è stato definito come “la più grande popstar al mondo”. L’informazione arriva direttamente da Dave Grohl nel corso di una recente intervista. Queste le sue parole:

Abbiamo una manciata di ospiti di cui non abbiamo ancora parlato a nessuno. Alcuni vi sorprenderanno molto. Ce n’è uno che è probabilmente la più grande popstar al mondo, e non sto scherzando. Quest’ospite cante in uno dei pezzi più heavy del disco, e non diremo a nessuno di chi si tratta.

Insomma, via al toto scommesse…