Foo Fighters: primi dettagli del nuovo album, “Concrete And Gold”

I Foo Fighters hanno annunciato i primi dettagli del loro nuovo album, che si intitolerà “Concrete And Gold” e sarà pubblicato il prossimo 15 settembre per Columbia Records.

Queste le parole di Dave Grohl:

Volevo che questo album avesse il suono più forte per i Foo Fighters in assoluto. Fare un album rock gigantesco, ma con il senso della melodia e degli arrangiamenti del produttore Greg Kurstin. Una versione dei Motorhead di Sgt. Pepper…o qualcosa di simile.

Di seguito la tracklist e l’artwork di copertina:

-T-Shirt

-Run

-Make It Right

-The Sky Is A Neighborhood

-La Dee Da

-Dirty Water

-Arrows

-Happy Ever After (Zero Hour)

-Sunday Rain

-The Line

-Concrete And Gold