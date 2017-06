Five Finger Death Punch: l’intero concerto di Tilburg con Tommy Vext alla voce

I Five Finger Death Punch si sono esibiti lo scorso 19 Giugno a Tilburg, dando ai loro fan olandesi la possibilità di assistere ad uno show completo della band, dopo l’ormai tristemente nota interruzione dello spettacolo tenuto una settimana prima nella stessa città, a causa dell’ennesimo crollo psico-fisico del vocalist Ivan Moody.

Al momento, il frontman della band si trova in riabilitazione e il suo posto è stato occupato da Tommy Vext, cantante dei Bad Wolves e grande amico dei Five Finger Death Punch.

Un fan ha ripreso l’intera esibizione a Tilburg, in un video visibile qui di seguito:

Ricordiamo che, alcuni giorni prima del malaugurato spettacolo del 12 Giugno, i, all’Alcatraz di Milano.