Five Finger Death Punch: Ivan Moody fuori dal tour europeo; lo sostituisce Tommy Vext

Dopo l’interruzione forzata dello show di Tilburg, in Olanda, i Five Finger Death Punch hanno annunciato che il vocalist Ivan Moody non continuerà il tour europeo con la band, ma tornerà in riabilitazione per cercare di combattere il problema di alcolismo che lo affligge ormai da anni.

Il suo posto dietro al microfono dei Five Finger Death Punch verrà preso da Tommy Vext, ex vocalist di Divine Heresy e Westfield Massacre e attualmente in forza nella nuova band Bad Wolves. Vext era già in tour con la band al fianco del suo manager Zoltan Bathory, chitarrista dei Five Finger Death Punch, e in un post sulla sua pagina facebook si è detto onorato di poter aiutare Moody in questo momento di difficoltà: