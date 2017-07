Extrema: Tiziano Spigno è il nuovo cantante della band

Cambio nelle fila degli Extrema. I veterani del thrash metal hanno infatti esonerato lo storico vocalist Gl Perotti e annunciato l’ingresso del nuovo cantante Tiziano “Titian” Spigno.

La band ha dichiarato ufficialmente quanto segue:

Siamo estremamente lieti ed emozionati nell’annunciare il nostro nuovo singer, Tiziano “Titian” Spigno! Il suo battesimo on the road avverrà al B.Est Fest. Non aspettatevi un clone del nostro cantante precedente GL. Abbiamo una grande riconoscenza per il suo lavoro e il suo contributo all’interno della band. Abbiamo scelto Tiziano per il suo stile e la sua personalità. Siamo sicuri che resterete tutti piacevolmente colpiti! Diamo quindi un caloroso benvenuto a Tiziano; è iniziato un nuovo capito per gli Extrema.