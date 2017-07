Exit Eden: il video del brano di Rihanna “Unfaithful”

Le Exit Eden, nuova band al femminile composta da Amanda Somerville (che ha collaborato con Avantasia, Epica e Kamelot), Clémentine Delauney, Marina La Torraca e Anna Brunner (ex Vision Of Atlantis, Serenity e Melted Space), hanno diffuso online il video della cover di “Unfaithful“, canzone originariamente registrata dalla popstar Rihanna. La cover version è contenuta nel nuovo album “Rhapsodies In Black“, in uscita il prossimo 4 agosto per Napalm Records.

La band spiega perché ha scelto di coverizzare “Unfaithful“:

Rihanna è una delle più importanti artisti della musica pop odierna e sempre sulla cresta dell’onda per il suo atteggiamento trasgressivo e al di sopra delle righe, per essere sempre così provocante e volgare anche se con un accenno di grazia a modo suo. A noi è piaciuto e abbiamo deciso di rendere il brano ancora più spigolo ed oscuro. Il tempo velocizzato conferisce una nuova energia al pezzo e ci fa come girare vorticosamente dentro all’oblio.

Di seguito ricordiamo la tracklist “Rhapsodies In Black“:

01. Question Of Time

02. Unfaithful

03. Incomplete

04. Impossible

05. Frozen

06. Heaven

07. Firework

08. Skyfall

09. Total Eclipse

10. Paparazzi

11. Fade To Grey