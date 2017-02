Ex Deo: guarda il video ufficiale del brano “The Roman”

I canadesi Ex Deo, guidati dal frontman dei Kataklysm Maurizio Iacono, pubblicheranno il loro nuovo album, “The Immortal Wars“, il prossimo 24 febbraio tramite Napalm Records. Dopo aver diffuso un teaser trailer del bran “The Roman“, il video ufficiale è adesso disponibile alle visione.

Il concept principale dell’album riguarderà le Guerre Puniche e il conflitto fra il generale romano e quello cartaginese, Scipione l’Africano e Annibale. Questa la tracklist dell’album:

01. The Rise Of Hannibal

02. Hispania (The Siege Of Saguntum)

03. Crossing Of The Alps

04. Suavetaurilia (Intermezzo)

05. Cato Major: Carthago Delenda Est!

06. Ad Victoriam (The Battle Of Zama)

07. The Spoils Of War

08. The Roman