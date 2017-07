Europe: il secondo trailer del live album “The Final Countdown 30th Anniversary Show”

Gli Europe pubblicheranno il prossimo 21 luglio un monumentale live album intitolato “The Final Countdown 30th Anniversary Show – Live At The Roundhouse“. La band ha reso disponibile online un secondo trailer dello show visibile qui di seguito:

L’album è stato registrato il 12 novembre scorso al Roundhouse di Londra, e immortala una delle date del tour celebrativo per il trentennale di “The Final Countdown“. La release sarà disponibile nei seguenti formati:

* DVD/2CD con unh booklet di 24 pagine;

* Blu-ray/2CD con un booklet di 24 pagine;

* download digitale;

* boxset in 1000 copie contenente Blu-ray/2CD, vinile, un photo book di 40 pagine e un pass laminato.

Ricordiamo l’artwork di copertina.