Epica: il nuovo EP “The Solace System” in uscita a settembre; il video della titletrack

Gli Epica pubblicheranno un EP dal titolo “The Solace System” il primo di settembre tramite Nuclear Blast. Le canzoni incluse nella release sono state composte durante la fase di scrittura del loro nuovo studio album “The Holographic Principle” (la recensione), uscito lo scorso settembre 2016 per Nuclear Blast. L’EP è stato registrato, mixato e masterizzato da Joost van den Broek e Jacob Hansen.

La symphonic band olandese ha inoltre diffuso online il video ufficiale della titletrack; la clip è stata realizzata dall’anime designer Davide Cilloni:

Mark Jansen, cantante/chitarrista della band ha commentato così l’EP:

I fan ascolteranno un EP di grande qualità, composto da canzoni così belle che sarebbe stato un peccato considerarle solo come semplici bonus track. Volevamo pubblicare tutte queste canzoni insieme; è sempre difficile quali canzoni finiranno nel nuovo album alla fine del processo di registrazione in studio. A volte si è costretti a tenere fuori ottimi brani perché non si adattano bene al contesto musicale generale del disco o perché vi sono altri brani che si sposano meglio con i testi.

Simone Simons ha aggiunto:

Durante le prime fasi di scrittura di ‘The Holographic Principle’ ci siamo resi conto che ci trovavamo già con un numero elevato di canzoni. Quelle che non sono state selezionate per l’album sono disponibili su questo EP speciale! Spero che tutti i nostri fan si divertano e apprezzino queste canzoni!

Di seguito la tracklist di “The Solace System“:

01. The Solace System

02. Fight Your Demons

03. Architect Of Light

04. Wheel Of Destiny

05. Immortal Melancholy

06. Decoded Poetry

L’artwork di copertina realizzato da Stefan Heilemann.