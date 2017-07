Edguy: tutti i dettagli del CD/DVD celebrativo “Monuments”; il video live di “King Of Fools”

Gli Edguy hanno diffuso online la live performance di “King Of Fools” tratta dalla nuova release celebrativa dal titolo “Monuments” in uscita il prossimo 14 luglio tramite Nuclear Blast.

“Monuments“, che consta di un doppio CD/DVD, sarà una selezione del meglio del repertorio del gruppo, materiale inedito e alcune rarità mai pubblicate fino ad ora per festeggiare alla grande i 25 anni di carriera della band tedesca. Il DVD invece comprenderà la registrazione di un concerto della band durante il tour di “Hellfire Club” del 2004 e tutti i video registrati dagli Edguy fino ad ora. E’ inoltre prevista una versione deluxe con un libro fotografico. La band ha inoltre annunciato le prime date del loro prossimo tour europeo, che per il momento non prevede date in Italia.

Di seguito la tracklist di “Monuments“:

CD1

01. Ravenblack

02. Wrestle The Devil

03. Open Sesame

04. Landmarks

05. The Mountaineer

06. 9-2-9

07. Defenders Of The Crown

08. Save Me

09. The Piper Never Dies

10. Lavatory Love Machine

11. King Of Fools

12. Superheroes

13. Love Tyger

14. Ministry Of Saints

15. Tears Of A Mandrake

CD2

01. Mysteria

02. Vain Glory Opera

03. Rock Of Cashel

04. Judas At The Opera

05. Holy Water

06. Spooks In The Attic

07. Babylon

08. The Eternal Wayfarer

09. Out Of Control

10. Land Of The Miracle

11. Key To My Fate

12. Space Police

13. Reborn in The Waste

DVD

01. Mysteria

02. Under The Moon

03. Navigator

04. Wake Up The King

05. Land Of The Miracle

06. Lavatory Love Machine

07. Vain Glory Opera

08. Fallen Angels

09. The Piper Never Dies

10. Babylon

11. King Of Fools

12. Chalice Of Agony

13. Tears Of A Mandrake (feat. André Matos)

14. Out Of Control

Video Clips

“Love Tyger”

“Robin Hood”

“Two Out Of Seven”

“Ministry Of Saints”

“Superheroes”

“Lavatory Love Machine”

“King Of Fools”

“All The Clowns”