I Dying Fetus hanno reso disponibile in streaming il video ufficiale del brano “Die With Integrity”, contenuto nel prossimo album della band dal titolo “Wrong One To Fuck With“, in uscita il 23 Giugno per Relapse Records.

Ricordiamo di seguito la tracklist e l’artwork della release:

01. Fixated On Devastation

02. Panic Amongst The Herd

03. Die With Integrity

04. Reveling In The Abyss

05. Seething With Disdain

06. Ideological Subjugation

07. Weaken The Structure

08. Fallacy

09. Unmitigated Detestation

10. Wrong One To Fuck With