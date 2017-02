Dragonforce: maggiori dettagli sul nuovo album “Reaching Into Infinity”

I Dragonforce hanno rivelato maggiori informazioni relative al nuovo full lenght intitolato “Reaching Into Infinity“, in uscita il prossimo 19 Maggio tramite EarMusic.

Ecco il commento del bassista Frédéric Leclercq:

Durante le registrazioni siamo partiti per suonare in un festival, siamo tornati in studio e poi di nuovo on the road. Si è trattato di un periodo molto intenso e faticoso. Io ho suonato il basso, ma anche la chitarra ritmica, acustica ed elettrica e qualche volta ho perso la pazienza – credo che sia normale quando ti prefiggi un obiettivo importante e noi tutto volevamo dare il meglio in assoluto. Credo che abbiamo dimostrato ampiamente che siamo abbastanza bravi nel suonare veloce così, stavolta, ho voluto portare qualcosa di differente nella nostra musica. Per noi è importante metterci alla prova piuttosto che accontentarci di stare nella nostra comfort zone: ho voluto quindi sperimentare con la voce di Marc e credo che i fan resteranno sorpresi dalla sua performance brutale!

Leclercq conclude dicendo:

Il titolo dell’album sintetizza al meglio quello che stiamo cercando di fare con la nostra musica. Oggi il mondo è totalmente impazzito, c’è molta incertezza per il futuro e molta paura. Ma il potere della musica è infinito e può dare forza e speranza alle persone.

La release sarà distribuita in diversi formati tra cui CD, LP e un box set special edition contenente un CD con due bonus tracks e un DVD con la performance live al Woodstock Festival Polonia del 2016.

Di seguito la tracklist di “Reaching Into Infinity“:

Standard Edition:

01. “Reaching Into Infinity”

02. “Ashes Of The Dawn”

03. “Judgement Day”

04. “Astral Empire”

05. “Curse Of Darkness”

06. “Silence”

07. “Midnight Madness”

08. “WAR!”

09. “Land Of Shattered Dreams”

10. “The Edge Of The World”

11. “Our Final Stand”

Special Edition with multi-angle Bonus DVD:

Disc 1 – CD

12. “Hatred And Revenge” (Bonus Tracks)

12. “Evil Dead” (Bonus Tracks)

Disc 2 – Bonus DVD – DragonForce Live at Woodstock Festival Poland 2016

“Holding On”

“Heroes Of Our Time”

“Operation Ground and Pound”

“Holding On” (Multi-angles)

“Heroes Of Our Time” (Multi-angeles)

“Operation Ground And Pound” (Multi-Angles)

