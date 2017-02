Doyle: il video uffficiale del brano “Run For Your Life”

Doyle Wolfgang Von Frankenstein, noto anche come Doyle e chitarrista dei Misfits, ha reso disponibile online il suo nuovo video ufficiale, relativo al brano “Run For Your Life“. Il pezzo è un estratto dall’album “Doyle II: As We Die“, in uscita il prossimo 5 maggio per EMP Label Group in associazione con la Monsterman Records.