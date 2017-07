Dissonance Festival 2017: tutti i dettagli e gli orari delle esibizioni

Versus Music Project ha annunciato tutti i dettagli del Dissonance Metal Fest, che si terrà oggi 1 Luglio e domani 2 Luglio al Circolo Svolta di Milano.

Di seguito tutti gli orari delle esibizioni:

SABATO 1 LUGLIO

13.30 – Doors

14.00 – 14.20 QUASI-STELLAR RADIO SOURCE

14.40 – 15.00 WHAT WE LOST

15.20 – 15.40 SHE IN PARTIES

16.00 – 16.20 PROLOGUE OF A NEW GENERATION

16.40 – 17.00 KERES

17.20 – 17.40 IN DIGNITY

18.00 – 18.20 A HERO NAMED COWARD

18.40 – 19.10 ASTRAL PATH

19.30 – 20.00 LA FIN

20.20 – 20.50 THE ROYAL

21.10 – 21.40 DROWN IN SULPHUR

22.00 – 22.40 NOVELISTS

23.00 – 00.30 HERE COMES THE KRAKEN

00.30 fino a tarda notte – PPMP Afterparty

Biglietti in cassa: 15€

Ingresso al solo afterparty dopo le 00.15: 5€

DOMENICA 2 LUGLIO

13.30 Doors

14.00 – 14.20 GLORY OF THE SUPERVENIENT

14.40 – 15.00 ADAM KILLS EVE

15.20 – 15.40 OUTER

16.00 – 16.20 ANEWRAGE

16.40 – 17.00 LED BY VAJRA

17.20 – 17.40 PROSPECTIVE

18.00 – 18.20 BREATH OF NIBIRU (Feat NICK PIERCE of UNEARTH)

18.40 – 19.10 THE BLACKMORDIA

19.30 – 20.00 EXIST IMMORTAL

20.20 – 20.50 LIES OF NAZCA

21.10 – 21.40 NAPOLEON

22.00 – 22.40 OCEANS ATE ALASKA

23.00 – 00.30 NORTHLANE

A DISSONANT MATINEE w/ FULL OF HELL @Spazio Aurora (Via Cavour, 4 – Rozzano, MI)

14.00 – 14.45 HUNGRY LIKE RAKOVITZ

15.00 – 15.30 THIRST PRAYER

15.45 – 16.15 SELVA

16.30 – 17.00 STORM[O]

17.15 – 18.00 FULL OF HELL

18.00 – 19.00 AROTTENBIT

Biglietti in cassa: 28€

Biglietti per A DISSONANT MATINEE: 15€ (5€ soltanto se si possiede già un biglietto per il Dissonance festival del 2 Luglio o un abbonamento)

Evento Facebook