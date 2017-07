Disintegrate Your Ignorance Fest: l’edizione 2017 con Crowbar, Ufomammut e Macabre

Torna ad inizio agosto 2017 Disintegrate Your Ignorance Fest, la tre giorni di suoni pesanti nel cuore del Montello, nel naturale anfiteatro di Giavera, alle pendici meridionali del rilievo che precede le prealpi venete. Il festival nasce originariamente nel 2006, diventando negli anni un appuntamento di valore assoluto per diverse location italiane. Per la sua quinta edizione – la seconda a Giavera del Montello – è stato confermato il giardino dell’Ecosteria a Santi Angeli di Giavera. Il festival si terrà nei giorni 4, 5 e 6 agosto. I biglietti e l’abbonamento sono disponibili in prevendita su diyticket.it

Anche quest’anno oltre venti band americane, europee e italiane si alterneranno sul palco. Per i Macabre (Chicago) quella a Disintegrate Your Ignorance sarà l’unica data italiana con la formazione originale. Altri ospiti americani saranno i Crowbar, da New Orleans, e gli Slapshot – capostipiti della scena che nel 1985 ha eretto Boston a riferimento assoluto dell’hardcore USA. I Tau Cross – supergruppo formato da Rob ‘The Baron’ Miller (Amebix), Michel ‘Away’ Langevin (Voivod), Jon Misery (Misery) e Andy Lefton (War/Plague) – hanno recentemente annunciato la data di uscita del nuovo disco Pillar of Fire: domenica 6 agosto lo presenteranno ufficialmente al pubblico italiano.

A proposito di Italia, le prime conferme tricolori in calendario sono i Colle Der Fomento, la storia dell’Hip Hop romano, Uochi Toki e Marnero, nel tour di promozione a “La Malora”, il capitolo conclusivo della Trilogia del Fallimento, sul palco il 6 agosto nello stesso giorno di Tau Cross, Macabre e Birds in Row. Il 4 Agosto tra i primi ad esibirsi saranno gli HHAVAHH, progetto solista di Michele Camorani – già batterista di Raein e La Quiete – nello stesso giorno degli UFOMAMMUT, la band che ha imposto i propri monumentali riff dentro e fuori i confini nazionali.

Confermate le partecipazioni di Birds in Row, direttamente da Laval, Francia, e dei Doom, gruppo crust punk/hardcore punk originario di Birmingham. Il loro sound ha influenzato numerosi gruppi crust hardcore e grindcore negli anni successivi alla loro formazione. Tra gli ultimi annunci gli Insanity Alert, la formazione che sta aprendo gli Agnostic Front nel loro tour europeo.

La cornice offerta dal Montello permetterà di ascoltare buona musica immersi nel verde e di trascorrere qualche giorno a contatto con la natura e la storia. È confermata la possibilità di campeggiare gratuitamente, fruire dei servizi food & beverage vegetariani e vegani, partecipare come espositori e distro. Svolgimento garantito anche in caso di pioggia.

Sono gli Sheer Mag (Philadelphia) gli headliner scelti per la preview del festival. L’evento si terrà a Benicio Live Gigs sabato 29 luglio 2017, i Cani dei Portici e altri ospiti apriranno il concerto: inizio alle ore 20.00. Durante la serata sarà possibile acquistare fisicamente i biglietti o l’abbonamento per le tre giornate di Disintegrate Your Ignorance Fest 2017.