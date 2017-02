Destruction: si difendono dalle accuse per l’annullamento della data a Foggia

Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato stampa:

In seguito agli spiacevoli eventi – con conseguenti strascichi di polemiche – legati al tour italiano dei thrasher tedeschi Destruction, la band desidera informare i propri fan italiani su quanto accaduto, difendendosi da accuse ingiuste.

Quando un tour viene organizzato da agenti, vengono presi accordi tra i promoter e le agenzie. Alla fine la band va a suonare sulla base di quanto concordato in precedenza. A volte, quando si arriva in luoghi dove mancano strumentazione, sicurezza, palco, acustica adatta ad un concerto heavy metal, cibo, servizi igienici e persino un promoter locale (perché si è già dato alla macchia) si è costretti a malincuore ad annullare il concerto, anche se hai viaggiato per ore o addirittura per giorni. Nessuno lo vuole, ma può accadere. I fan pagano per uno show; se non ci sono le circostanze perché abbia luogo sarebbe una fregatura per i fan, perché non ci sono eccezioni a contratti e regole.

Prima di venire in Italia, abbiamo suonato circa cinquanta show in tutta Europa. Nessuno di essi è stato annullato. Ognuno era a conoscenza del fatto che, se il promoter locale non fosse stato in grado di fornire la strumentazione, non avremmo potuto suonare. Questo è accaduto a Foggia. Il promoter locale sapeva da mesi che serviva ulteriore strumentazione per far sì che il concerto avesse luogo. Abbiamo guidato diciannove ore per trovarci innanzi a condizioni che rendevano impossibile il concerto. EAGLE che ha organizzato lo show si è occupata di tutti i contratti e le transazioni di denaro con il promoter locale. Essi possono forse fornire il loro punto di vista su che cosa sia successo.

I gruppi non vanno in tour per annullare i concerti: chiunque la pensi così non può essere serio. Abbiamo fatto un sacco di concerti in condizioni difficili in trentaquattro anni della nostra carriera e ne abbiamo annullati solo una manciata rispetto ai migliaia suonati. Rispettiamo i nostri fan più di ogni altra cosa e loro lo sanno, ma alcuni promoter non rispettano i loro clienti e quindi nascono tristi incomprensioni, menzogne, calunnie e minacce di morte.

Un lato triste degli affari.

Abbiamo anche scoperto con rabbia che uno dei ragazzi della nostra crew ha pubblicato una dichiarazione inadeguata sull’Italia attraverso un social media. Condanniamo quest’azione stupida e abbiamo ammonito questa persona. Ci scusiamo per il suo comportamento inaccettabile. Non possiamo controllare ciò che le persone che lavorano per noi postano sulle loro pagine personali nei social network, ma prenderemo gli adeguati provvedimenti.

Grazie a tutti i nostri fan per i concerti incredibili suonati finora nel tour UNDER ATTACK. Shit happens ma lo spettacolo deve andare avanti – THRASH TILL DEATH.