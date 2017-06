Sono continuati anche nelle ultime settimane gli omaggi alla memoria di Chris Cornell da parte dei colleghi musicisti. Durante il Graspop Metal Meeting, ad esempio, anche Dee Snider ha voluto ricordare il grande frontman, eseguendo il brano “Outshined“, classico dei Soundgarden.

Questa la setlist eseguita da Dee Snider al festival belga:

We Are the Ones

The Kids Are Back

Close to You

Head Like a Hole

We’re Not Gonna Take It

Crazy for Nothing

The Price

Outshined

I Wanna Rock

So What