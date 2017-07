Dead Lord: artwork, tracklist e primo singolo di “In Ignorance We Trust”

Comunicato stampa:

Esce il 25 agosto 2017 “In Ignorance We Trust”, il terzo album dei DEAD LORD, pubblicato su Century Media Records. La band svedese presenta oggi “Reruns“, brano #3 del nuovo disco e primo singolo e disponibile di seguito.

L’album è stato registrato da Ola Ersfjord presso i Cuervo Recording Service di Madrid, Spagna, ed è già disponibile per il preorder. “In Ignorance We Trust” sarà disponibile in CD standard, digipak limited edition (con una patch e bonus tracks), LP 180gr e digital download

Hakim Krim, il cantante e chitarrista, ha anche disegnato e curato l’artwork, disponibile di seguito assieme alla tracklist di “In Ignorance We Trust“.

Questa invece la tracklist dell’album:

1. Ignorance

2. Too Late

3. Reruns

4. Leave Me Be

5. The Glitch

6. Kill Them All

7. Never Die

8. Part Of Me

9. They!

10. Darker Times